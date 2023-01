Desastre anunciado

“Todos esses grupos estão,em conjunto, planejando ir a Brasília gerar o caos, depois a anomia, para se iniciar então a tomada de poder pelas Forças Armadas”, antecipava

Em mais uma comprovação de que as invasões eram mais do que previstas, a Polícia do Senado estava informada, dias antes, que grupos bolsonaristas decidiram que não mais esperariam por uma ação dos militares.

“Estão se organizando para invadir Brasília e o Congresso Nacional”, dizia a mensagem. Dava, inclusive, nomes aos bois, informando que o grupo principal, com 55 mil seguidores na internet, chamava-se Resistência Civil SOSAA, coordenado por Ana Priscila Azevedo, que tinha como linha auxiliar um outro grupo, batizado como A Queda da Babilônia. Também participava um terceiro grupo, batizado de Pé na Porta.

“Todos esses grupos estão,em conjunto, planejando ir a Brasília gerar o caos, depois a anomia, para se iniciar então a tomada de poder pelas Forças Armadas”, antecipava.

A Polícia do Senado informou os demais órgãos de segurança. E conseguiu barrar os invasores que entraram pela Câmara, impedindo que cruzassem o chamado Túnel do Tempo. As primeiras prisões foram, inclusive, feitas pelos policiais legislativos.