Depois da eleição, a administração

Dois ex-distritais que tentaram retornar à Câmara Legislativa, mas perderam a eleição, tiveram mantidos seus antigos empregos de administrador regional. O bispo Renato Andrade foi confirmado na administração de Taguatinga e Telma Rufino, na de Arniqueiras. Também retornou à administração do Lago Norte Marcelo Ferreira da Silva, que disputou as eleições com o nome eleitoral de Marcelo Trator. Outras administrações ainda aguardam um titular definitivo, caso do Paranoá. O pastor Daniel de Castro elegeu-se distrital após administrar Vicente Pires e manterá sua influência sobre a cidade com o sucessor Gilvando Galdino Fernandes.