Dependência química em alta

O conselheiro Mário Goulart Maia, do Conselho Nacional de Justiça, denunciará na Comissão Interamericana para Controle de Drogas da Organização dos Estados Americanos, a OEA, no próximo dia 11, que o aumento de dependentes químicos no país está vinculado ao crescimento da população de rua.

Para o conselheiro, a solução do problema depende de políticas públicas de saúde e não de ações isoladas de segurança pública como querem alguns setores favoráveis à repressão policial.