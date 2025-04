Dentro desse jogo partidário, o PDT é o mais estranho

Em tese ele passou do controle de Georges Michel, político experiente e fiel brizolista, comprometido com a esquerda, para a senadora Leila Barros, que migrou de partidos evangélicos para a base de Lula, após rápidas passagens pelo entorno do socialista Rollemberg e pelo Cidadania federado com o PSDB.

Hoje, virou governista feroz. Não é uvista como candidata forte à reeleição, mas saiu-se surpreendente bem no último levantamento da Paraná Pesquisas. Pois não é que foram flagrados em um boteco bem frequentado de Brasília o seu vice-presidente Guilherme Campelo ao lado do ex-governador José Roberto Arruda e do ex-senador Gim Argello? Mais.

Guilherme Campelo, que é sobrinho do ex-senador e ex-ministro Valmir Campelo, disse com todas as letras a Arruda que, se ele recuperar no Judiciário sua elegibilidade, será o candidato do PDT ao Buriti, certamente com Gim Argello a seu lado. Não é uma promessa vazia, pois comparar os votos de Arruda e Argello com os de Leila certamente encontrará uma diferença.