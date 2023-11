Definida a sucessão do PSDB, sem Leite e com Perillo

O senador brasiliense Izalci Lucas estará na executiva nacional, assim como o único outro senador tucano, o amazonense Plínio Valério

As últimas resistências a uma chapa única para a nova direção nacional do PSDB foram costuradas no final da manhã desta terça-feira.

O novo presidente nacional dos tucanos será o ex-governador Marconi Perillo, que muda o eixo do partido. Ele substituirá o governador gaúcho Eduardo Leite.

O senador brasiliense Izalci Lucas estará na executiva nacional, assim como o único outro senador tucano, o amazonense Plínio Valério. Quem terá muito peso na nova direção é o deputado Aécio Neves, outro ex-governador e ex-presidenciável, que colocou seu braço direito, o deputado Paulinho Abi-Ackel, como um dos coordenadores da campanha.

Ainda existe a possibilidade de uma candidatura de protesto, do ex-senador José Aníbal, mas apenas como um aceno aos velhos tempos partidários.