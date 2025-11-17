De volta ao Congresso

Fora da Câmara Legislativa, o ex-distrital e atualmente secretário de Relações Institucionais do DF, Agaciel Maia (PL) quer “voltar para casa”. Segundo ele, está mais que decidido que seu caminho será a disputa do cargo de deputado federal.

Durante a presidência do ex-senador e ex-presidente da República José Sarney (MDB), Agaciel Maia foi secretário geral do Senado. Foi após a saída do cacique emedebista que o então secretário disputou e ganhou por duas vezes para deputado distrital.

Agaciel já havia manifestado, em outras oportunidades, o desejo de disputar o Senado Federal, mas diante da disputa ferrenha pela Câmara Alta, ele acabou adiando por algumas vezes seu sonho.