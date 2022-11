Surgiu a possibilidade de que Flávia, sem conseguir eleger-se senadora, poderia ter um cargo de primeiro escalão no novo governo paulista

Após as eleições, a deputada brasiliense Flávia Arruda descansou por alguns dias na Bahia, enquanto o marido José Roberto Arruda percorria o Caminho de Santiago, em Portugal e Espanha.

Ele ainda passa uns dias na Espanha, onde se encontrou com o filho Marcos, que mora na Inglaterra. Da Bahia, Flávia viajou para São Paulo, onde esteve com membros da equipe do governador eleito Tarcísio de Freitas, com que manteve excelentes relações de trabalho quando eram ambos ministros.

