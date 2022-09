De olho no primeiro turno

Caso seja reeleito, Ibaneis tem mais planos para o centro da cidade: “Para um próximo mandato, vamos revitalizar toda a W3 Norte, para entregar todo esse conjunto urbanístico do Plano Piloto”

Diante das pesquisas que foram divulgadas nos últimos dias, a campanha do governador Ibaneis Rocha à reeleição aposta ainda em vitória no primeiro turno, embora reconheça que a margem deve ser muito tênue. Na verdade, a campanha afirma que não trabalha com foco em primeiro turno: foca na vitória, na conquista de votos, principalmente dos indecisos e nas faixas que ainda podem se convencer a optar por Ibaneis. Assim, encaram com naturalidade a hipótese de segundo turno. De seu lado, o governador intensifica sua campanha. Visitou a avenida W3 Sul nesta segunda-feira, 26, examinando as obras de revitalização feitas ao longo de 2022. Ibaneis disse que está “muito orgulhoso” com o resultado, pois o lugar estava “tremendamente abandonado”. “Fizemos um trabalho de revitalização que facilitou muito os estacionamentos e ajudou os comerciantes da área”, avaliou. Caso seja reeleito, Ibaneis tem mais planos para o centro da cidade: “Para um próximo mandato, vamos revitalizar toda a W3 Norte, para entregar todo esse conjunto urbanístico do Plano Piloto”. Ele também pretende revitalizar os setores hoteleiros da capital.

Aposta em colar na imagem de Lula

O candidato da federação PT-PV-PCdoB ao Buriti, Leandro Grass, viajou nesta segunda-feira a São Paulo para gravar clipes, vídeos e imagens para o programa eleitoral com o ex-presidente Lula. Junto, seguiu a candidata ao Senado, Rosilene Corrêa. Em um primeiro clipe, Lula pede votos para os dois, dizendo ter certeza de que “o povo de Brasília não faltará com a democracia”. Grass termina a gravação afirmando que “vamos para cima”. Faz tudo parte de uma estratégia para elevar as intenções de voto nos dois candidatos majoritários. Rosilene já registrava na semana passada, em conversa com a coluna, que número muito grande de eleitores ainda não vinculava seu nome e o de Grass ao ex-presidente. Afinal, Lula pode até estar abaixo de Bolsonaro no Distrito Federal, com cerca de 30% das intenções de voto para 45%. Mas esses 30% ainda ficam muito distantes do alcançado por Grass, entre 10% e 13%, e por Rosilene, de 7,5% a 13%. Caso atinjam esses 30% Rosilene poderia se eleger, graças à divisão entre Flávia Arruda e Damares Alves, enquanto Grass chegaria ao segundo turno. A campanha no horário eleitoral já explorava mensagens conjuntas, mas em montagem, sem que os três estivessem lado a lado.

Só 23 com chances de chegar à Câmara dos Deputados

Dos 215 candidatos que concorrem a uma das oito vagas de deputado federal pelo DF apenas 23 têm chances reais de chegar lá. Claro que pode haver surpresas, mas a concentração das atenções está nesses 23. A conclusão é de um estudo feito pela Queiroz Assessoria. Não se baseia em pesquisas, pois a credibilidade delas em eleições proporcionais é insignificante, mas em reconhecimento do nome, pertinência a círculos de poder e uso dos recursos volumosos do fundo eleitoral. Por isso mesmo o estudo indica altíssimo índice de reeleição este ano.

As candidaturas com mais espaço no Distrito Federal são:

• PL, com chances de eleger três, caso José Roberto Arruda possa mesmo se candidatar: além de Arruda, Bia Kicis e Alberto Fraga.

• Federação PT-PV-PCdoV, com probabilidade de eleger um: Érika Kokay, professor Reginaldo Veras, Policarpo, Ruth Venceremos e Agnelo, caso consiga vitória em recurso.

• PP, um ou dois: Rogério Rosso, Ronaldo Fonseca, Rôney Nemer e José Gomes.

• Republicanos, um ou dois: Júlio César, Fred Linhares e Gilvan Máximo.

• PSB, zero ou um: Rodrigo Rollemberg e Israel Batista

• União, zero ou um: Fadi Faraj, Júlia Lucy e Eliana Pedrosa.

• MDB, zero ou um: Rafael Prudente e Alírio Neto.

• PSD: zero ou um: André Kubitschek.

Ética e religião

O famoso provérbio “à mulher de César não basta ser honesta, deve parecer honesta” deveria valer na política. Tem candidato religioso, por exemplo, que não pratica o fair play, ou seja, não joga conforme as regras do jogo eleitoral. Há notícias de distribuição de alimentos, de oferta de inscrições em eventos esportivos, de ataques baixos a colegas do mesmo partido. E, pior, a cada pesquisa, sua posição no ranking só despenca, já que suas ações inadequadas são percebidas por apoiadores e eleitores. Definitivamente, não basta ser, tem que parecer.

TSE decidirá candidatura de Paulo Octávio

Caberá ao Tribunal Superior Eleitoral decidir, até o final desta semana, se o ex-senador Paulo Octávio poderá manter sua candidatura ao Palácio do Buriti. Com voto de desempate de seu presidente, o Tribunal Regional Eleitoral aceitou a inscrição de Paulo Octávio, mas a coligação do governador Ibaneis Rocha recorreu dessa decisão. Agora, manifestação da Procuradoria Geral Eleitoral aceitou um dos argumentos de Ibaneis e apoiou a impugnação do ex-senador. O documento do Ministério Público, endossado pelo vice-procurador Paulo Gustavo Gonet Branco, reconhece que Paulo Octávio não deixou a gestão de suas empresas, como sócio administrador, dentro do prazo de seis meses antes da eleição, conforme determina a legislação eleitoral. O Ministério Público rejeitou, porém, outro argumento da coligação de Ibaneis, dizendo que, ao contrário do afirmado, Paulo Octávio não tem contra si condenação transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado e, portanto, não poderia ser considerado inelegível por esse motivo.

Sem tapetão

Em resposta, Paulo Octávio garantiu que derrubará as tentativas de impugnação da sua candidatura ao GDF. “Nosso opositor insiste em ganhar esta eleição no meio jurídico. Mas não vai conseguir. Vamos ter uma eleição correta, democrática e sem tapetão”. Ele diz que está tranquilo, “pois todos os contratos que firmamos foram com cláusulas uniformes e em licitação pública”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Identificação com JK

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, deu seu apoio oficial a André Kubitschek, candidato a deputado federal pelo DF. Em vídeo, ele afirma que “ficará honrado em ver um bisneto de Juscelino Kubitschek” eleito pelo DF e “apoiado por milhares de goianos” que votam aqui. “Reta final de campanha, estamos nas últimas horas. Peço o empenho de todos para resgatar a boa política, que André aprendeu com as lições que vieram do bisavô”, diz Caiado, na gravação.

Veras faz bicicletaço

Distrital em busca de uma vaga de deputado federal, o professor Reginaldo Veras fez um “bicicletaço” do Taguaparque até Águas Claras. Pensando na mobilidade, em não poluir e na questão da sustentabilidade ele optou pelas bicicletas no lugar da convencional carreata.

Colando à imagem dos Bolsonaro

Na reta final da campanha para o Senado, a ex-ministra Damares Alves faz de tudo para colar sua imagem à do presidente Jair Bolsonaro, por meio da primeira dama Michelle. A amiga já disse que ela é a candidata da família, mas Jair Bolsonaro permanece mudo, já que a principal concorrente de Damares e líder nas pesquisas também é sua ex-ministra, Flávia Arruda. De todo jeito, Damares conseguiu uma imagem com o casal presidencial e está apostando nela. Isso ocorre em momento de turbulência, com direito até na divulgação de postagem do blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio, já condenado por difamação, que aponta Damares como namorada de um homem casado.

Vídeo contra baixaria

Diante disso tudo, Damares divulgou na manhã desta segunda-feira, um vídeo furioso em que reage a uma série de acusações. Começa falando de uma montagem de pronunciamento seu, manipulado para fazer com que ela pareça defender a masturbação de bebês. Menciona a história do cidadão casado. Mas revolta-se especialmente com o incidente de “marido de candidata rival” que interpelou partidários com material de sua campanha, dizendo que Damares “é prostituta” e que “não conhece minimamente Brasília, nem sabendo ir às cidades do Distrito Federal”. Em resposta, Damares diz que morou em Brasília por 24 anos, que conhece todas as cidades e que, embora nunca tenha estado na Papuda, sabe como chegar lá, assim como sabe chegar ao Setor Policial.