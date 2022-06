De olho na nacional

Por enquanto, registra Geraldo Magela, a cúpula apenas incentivou discussões em busca de acordo

Começa nesta sexta-feira, 3, o Encontro Regional do PT, duas vezes adiado, que pode definir as chapas majoritárias e proporcionais do partido para a eleição deste ano. Pode, pois ainda não foi emitido o sinal verde da direção nacional para que os órgãos regionais decidam as candidaturas a vice-governador, a senador e a suplentes – pois a própria executiva nacional já escolheu o distrital Leandro Grass, do PV como candidato a governador. O ex-deputado Geraldo Magela mantém sua candidatura a senador, assim como a sindicalista Rosilene Corrêa. Ambos já buscaram a indicação para o Buriti e, sem acordo, a nacional sagrou Grass. Existe uma carga muito grande, por parte dos partidários de Rosilene Corrêa, para que a direção autorize as entidades regionais a fazerem a escolha. Contam com apoio de deputados petistas e de centrais sindicais, em especial a CUT. Sabem que, entre os participantes do Encontro Regional, formam a maioria. Por enquanto, registra Geraldo Magela, a cúpula apenas incentivou discussões em busca de acordo. Sem isso, é candidato. “Não haveria razão para não ser”, resume.

Com o novo cardeal

O novo cardeal Dom Paulo Cezar Costa, arcebispo de Brasília, está há três dias recebendo homenagens do mundo político de Brasília. O governador Ibaneis Rocha assistiu missa celebrada por ele e avisou que “é sempre uma honra participar de uma celebração como essa”. A ex-ministra Flávia Arruda também fez questão de cumprimentar Dom Paulo Cezar Costa e lhe dizer que a escolha é um marco para a cidade. Flávia acompanhou toda a missa de ação de graças pelos 52 anos de dedicação da Catedral de Brasília à Nossa Senhora Aparecida, também celebrada pelo arcebispo.

Solidariedade de esquerda

O virtual candidato da federação PT-PV-PCdoB ao Buriti, Leandro Grass, telefonou ao deputado brasiliense Israel Batista para lhe prestar solidariedade diante do constrangimento decorrente de um bizarro incidente que está sob investigação policial. Grass manifestou “todo o apoio” a Israel Batista, hoje no PSB, e recomendou que “tenha suficiente coragem e sabedoria”. Israel recebeu apoio também de outra distrital, Julia Lucy que, ressalvando pensar muito diferente dele, avisou que não pode aceitar a exposição que o deputado está sofrendo. “De uma vez por todas”, disse Julia Lucy, “devemos respeitar a vida privada das pessoas, pois chega de baixaria na política”.

Jornalismo econômico

A sala de imprensa do Ministério da Economia acaba de receber o nome do jornalista Ribamar Oliveira no primeiro aniversário de sua morte. Riba, como era chamado pelos amigos, faleceu aos 67 anos após 50 dias internado lutando contra o vírus da covid-19. Em cerimônia com a presença do ministro da Economia, Paulo Guedes, Ribamar foi homenageado pelos repórteres que fazem a cobertura diária da economia em Brasília, amigos e autoridades.

Empréstimos para mulheres

A deputada brasiliense Celina Leão conseguiu aprovar na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na Câmara projeto seu que obriga instituições financeiras a conceder condições especiais de financiamento a microempresas e a empresas de pequeno porte controladas e dirigidas por mulheres. Deverão ser aplicados a estas empresas valores reduzidos da Taxa de Longo Prazo, usada em empréstimos concedidos pelo BNDES ao setor produtivo (IPCA + 2,99% ao ano). O projeto estabelece ainda que, pelo menos, 20% dos recursos do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam direcionados a financiamentos de companhias controladas e dirigidas por mulheres. Desse total de 20%, o projeto ainda assegura 30%, ao menos, para empresas controladas e dirigidas por mulheres negras.

Diferença

Para justificar sua proposta, Celina Leão descobriu que, em comparação com os homens, as mulheres empresárias pagam taxas de juros maiores. Em média, elas pagam 34,6% ao ano, enquanto eles pagam 31,1% ao ano. E isso acontece apesar ser menor a inadimplência das mulheres ao administrar seu crédito. A taxa de inadimplência delas fica em 3,7%, quando a deles vai a 4,2%.

Só faltou

Dessa vez o senador José Antonio Reguffe apareceu. Sentou-se na primeira fila dos participantes da festa de lançamento da candidatura a senador do advogado Paulo Roque pelo Partido Novo. Ouviu uma sequência de pronunciamentos, inclusive de Roque, referindo-se a ele como cabeça de chapa, disputando o Buriti ao lado da deputada Paula Belmonte como candidata a vice. Paula também estava na festa. Reguffe fez uma defesa da escolha de Paulo Roque, falou em mudanças e defendeu os princípios aprovados pelos cinco partidos que compõe o grupo – Novo, União Brasil, Podemos, Cidadania e PSC. Só faltou dizer que é candidato nessa chapa majoritária.

Com Izalci

Passada a festa, Reguffe encontrou-se com o também senador Izalci Lucas, no plenário. Conversaram longamente. O tema foi a sucessão.

Observando a Natureza

A professora Fátima Sousa deu uma pausa na campanha de deputada distrital pelo PSOL para postar uma imagem de seu yorkshire terrier Beethoven. Confessou sua inveja: “Que vida boa é essa do meu amigo Beethoven – só olhando a natureza!”