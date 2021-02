Daniel tá preso, Chico tá Vigilante e a Bia quieta

A prisão de Daniel Silveira (PSL-RJ) a mando do ministro Alexandre de Moraes deixa a classe política dividida e com ânimos a flor da pele

Hylda Cavalcanti e Catarina Lima

O deputado distrital Chico Vigilante (PT/foto) foi um dos primeiros parlamentares do DF a se posicionar sobre a prisão do deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ). Vigilante destacou que “liberdade de expressão, como qualquer direito,

tem limites”.

Deformação – “Ninguém pode fazer uso dessa liberdade para incitar a violência, nem para agredir nem para constranger. Esse deputado é um exemplo de deformação mental”, acusou o parlamentar, para quem Silveira “não sabe respeitar a democracia nem as instituições”.

Quietinha – A prisão de Daniel Silveira (PSL-RJ) também fez os olhos de vários parlamentares se voltarem para a deputada federal Bia Kicis (PSL-DF) nos últimos dias. Isto porque Bia, que disputa a presidência da CCJ na Câmara, é amiga de Silveira e já postou várias manifestações críticas contra magistrados do STF.

Orientação – Mas apesar disso, a deputada, que costuma partir para a defesa dos colegas em situações parecidas, tem se mantido quieta desde quarta-feira (17). Nos bastidores, fala-se que ela teria sido orientada pelo Palácio do Planalto a ficar calada, para evitar desgaste pior para seu grupo e para si, na comissão que almeja.

Apuração

O deputado distrital Jorge Vianna (Podemos) solicitou a apuração da conduta de profissionais de saúde da UPA de Samambaia, denunciada pelo Sindicato dos Auxiliares e Técnicos em Enfermagem do DF (Sindate-DF).

Agressões – De acordo com denúncias que chegaram a Vianna, um enfermeiro agrediu verbalmente um técnico em enfermagem e um motorista do SAMU, quando estes deixaram uma paciente para atendimento.

Injustificável – “Embora os profissionais de saúde estejam sobrecarregados, sobretudo ao lidarem com a pandemia, nada justifica tais condutas entre colegas que fazem parte do SUS. Devemos trabalhar para garantir o melhor atendimento aos pacientes”, disse ele.

Unale

A União Nacional dos Legislativos Estaduais (Unale), que congrega deputados estaduais de todo o país, e os deputados distritais do DF, lançaram ontem, por meio de sua comissão de acompanhamento à vacinação no Brasil, um portal que reunirá dados detalhados sobre a imunização em cada unidade da Federação.

Checagens – A comissão da Unale tem como presidente o deputado distrital Rodrigo Delmasso (Republicanos-DF), que reforçou o trabalho de busca por informações nos processos em andamento. “Vai ser possível, por meio dessa plataforma, conferir dados, número de pessoas vacinadas e como está fluindo o plano de imunização em cada local”, disse ele.

Variantes – Segundo Delmasso, a comissão também está preocupada em apurar de forma detalhada os casos de observação de novas variantes do coronavírus nos estados. “Vamos dialogar com ministros do STF e com o Ministério da Saúde todos os detalhes e ver a melhor forma de ampliar a vacinação”, ressaltou o parlamentar.

Obras

O deputado distrital Cláudio Abrantes (PDT) comunicou, recentemente, aos moradores de Planaltina que saiu a licitação para as obras do 14º Batalhão da PMDF, naquela cidade.

Propostas – Abrantes, que vinha trabalhando por esse pleito, explicou que o trabalho consiste num compromisso seu com os moradores. Conforme o edital, as empresas interessadas têm prazo até o dia 18 de março para enviar suas propostas.

Dignidade – “Tanto os militares como todos os cidadãos de Planaltina merecem um quartel novo, que trará mais dignidade e, por consequência, um serviço ainda melhor para a cidade”, destacou o parlamentar.

Luto

Continua emocionando Brasília o falecimento do presidente da Fecomércio-DF, Francisco Maia, quarta-feira (17), vítima de covid. A CLDF decretou luto oficial, assim como vários sindicatos e entidades representativas de classe, como o Sindivarejista.

Desenvolvimento – “Chico Maia foi um empresário sempre preocupado com o desenvolvimento socioeconômico e com a geração de empregos e renda no Distrito Federal”, disse ontem o vice-presidente da entidade, Sebastião Abritta.

Insatisfações

A notícia de que o governo de Guiné Bissau despejou a sede da ordem dos advogados de lá, localizada num prédio público, esquentou conversas entre operadores de Direito por aqui, nos últimos dias, Vários juristas e magistrados brasileiros se manifestaram sobre o assunto.

Reforma – A medida foi revogada por um juiz, quarta-feira (17), mas para o ex-presidente nacional da OAB e dirigente da União dos Advogados de Língua Portuguesa (UALP), Roberto Busato, foi um ato “truculento e inaceitável”. Busato contou que o prédio passou por reforma viabilizada em conjunto pela OAB e a UALP, anos atrás.

Oito países – Além do Brasil, a União dos Advogados de Língua Portuguesa congrega profissionais de Direito de Portugal, Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Guiné Bissau e Macau. E tem sido bastante atuante nas decisões observadas em relação aos operadores destes países.

PDAF

O deputado distrital Hermeto (MDB) comemorou a publicação, no Diário Oficial, de valores destinados ao chamado Programa de Descentralização Administrativa e Financeira (PDAF).

Escolas – O programa disponibiliza recursos financeiros em caráter complementar e suplementar para unidades escolares e coordenações regionais de ensino da rede pública de ensino do Distrito Federal.

Importância – Para este primeiro semestre, as escolas da rede pública terão mais R$ 50 milhões para despesas de custeio, além de R$ 5, 8 milhões em despesas de capital. “São recursos importantes que ajudarão escolas carentes de várias RAs”, frisou o distrital.

Estádio

A juíza titular da 6 ª Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal recebeu, na noite de ontem, ação civil pública, ajuizada pelo MPDFT que apura improbidades relacionadas à licitação e execução do contrato de reforma e construção do Estádio Nacional de Brasília.

Deslealdade – Segundo o MPDFT, cinco réus mais a empresa Via Engenharia praticaram atos contrários ao dever de lealdade com a Administração Pública e de enriquecimento ilícito, pois atuaram para favorecer empresas, além de terem causado danos ao patrimônio público com o superfaturamento das obras.

Mutirão

A Emater DF realiza hoje um mutirão para o plantio de algodão colorido, nas cores marrom e verde. O objetivo é resgatar a tradição de fiar entre produtoras rurais dos Conglomerados Urbanos de Brasília (Caub) e o núcleo rural do Riacho Fundo II.

Repasse – Segundo os organizadores, o algodão será plantado em terrenos da região, totalizando 2 mil metros quadrados de plantio. A expectativa é que as sementes produzidas posteriormente sejam recolhidas e repassadas a outras famílias do grupo das fiandeiras.