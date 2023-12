Damares garante que mulheres governam melhor

O Movimento Mulheres Republicanas, com 30 prefeitas republicanas e 42 vice-prefeitas promete dobrar o número de prefeitas para pelo menos 60

A senadora brasiliense Damares Alves recomendou nesta segunda-feira, 11, que as mulheres de su partido, o Republicanos, procurem transformar o País por sua conta. Secretária nacional do Mulheres Republicanas, Damares abriu o primeiro encontro da entidade dizendo que “com todo respeito aos homens presentes no auditório, chegou a vez das mulheres, pois nós estamos prontas e trabalhando incansavelmente e estudos comprovam que cidades do mesmo porte e orçamento, geram mais benefícios para a população quando são governadas por mulheres”.

A proposta do encontro é capacitar as mulheres para a disputa eleitoral do próximo ano, iniciando uma imersão que permitirá a disseminação do conhecimento adquirido nos estados e municípios.

O Movimento Mulheres Republicanas, com 30 prefeitas republicanas e 42 vice-prefeitas promete dobrar o número de prefeitas para pelo menos 60 e elevar o de vereadoras de 399 para no mínimo duas mil.

Para isso o partido promete investir na disponibilidade de recursos como kit de marketing político, discursos, ideias de projetos de leis e propostas de políticas públicas.

Damares recomendou às mulheres que pretendem concorrer nas eleições de 2024 a visitarem escolas para verificar a acessibilidade para pessoas com deficiência, especialmente cegas e de baixa estatura. Damares Alves enfatizou a urgência de preparar os municípios para receberem essas crianças, considerando que, a cada 20 crianças, uma nasce com autismo.

Com herpes-zoster

Foi por muito pouco que a senadora Damares conseguiu participar do evento dos Republicanos.

Ela precisou ser internada às pressas em um hospital brasiliense por uma recaída de ataque de herpes-zoster, especialmente doloroso.

Ficou dois dias fora de circulação e só deixou a internação pelo compromisso de comparecer ao evento.