Damares esnoba cargos

Acenando copiar o senador a quem sucederá, José Antonio Reguffe, Damares Alves avisou que não pretende indicar quadros para secretarias importantes no governo do Distrito Federal.

Eleita pelo Republicanos, ela explicou que essa possibilidade não é verdadeira.

“Fui eleita com mais de setecentos mil votos para ser senadora e tenho um compromisso com a população de defender a família, a vida, às crianças, os idosos e trabalhar incansavelmente pelo desenvolvimento econômico e social do DF. Quero ser cobrada por isso e, justamente para poder cobrar, quero ter independência”, ressalta Damares.

Wanderley Tavares, presidente do Republicanos-DF, destacou – em uma referência ao deputado Júlio César Ribeiro – que alguns mandatários do partido têm uma aliança com o governador, mas que o partido não vai pressionar por espaço específico.