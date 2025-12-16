Damares e Celina apoiam ex-ministra

Damares Alves e Celina Leão chancelaram, nesta terça-feira, 16, apoio à futura candidatura de Cristiane Britto à Câmara dos Deputados. Em confraternização, a ex-ministra afirmou que a caminhada será leve, sem peso sobre os ombros.

A pré-candidatura de Cristiane Britto à Câmara dos Deputados pelo Distrito Federal ganhou ainda mais força após os anúncios de apoio da senadora brasiliense Damares Alves, dos Republicanos, e da vice-governadora Celina Leão (PP), que deve concorrer ao cargo de governadora em 2026.

Cristiane Britto foi ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos do Brasil no governo do presidente Jair Bolsonaro, em 2022. As chancelas à pré-candidatura contaram com a presença de autoridades, como o deputado distrital Iolando Almeida (MDB) e o secretário de Estado da Família do Distrito Federal, Rodrigo Delmasso.

O encontro ocorreu durante uma feijoada promovida por amigos de Cristiane, no Espaço Mad’is, na Área de Desenvolvimento Econômico de Águas Claras.

Damares Alves, que mantém relação política e pessoal próxima com Cristiane desde o período em que a ex-ministra integrou o governo federal, reforçou ainda mais o peso do anúncio. A senadora é uma das principais vozes conservadoras do Distrito Federal, e sua adesão é considerada estratégica para a consolidação de apoios.