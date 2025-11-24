Menu
Do Alto da Torre
Do Alto da Torre

Damares acha prisão indevida

“A prisão preventiva decretada neste final de semana foi desnecessária. Bolsonaro não oferece risco algum de fuga.”

Eduardo Brito

24/11/2025 19h28

Damares na tribuna crédito Geraldo Magela/Agência Senado

A senadora brasiliense Damares Alves, do Republicanos, foi nesta segunda-feira, 24, à tribuna (foto) de uma esvaziada sessão para criticar decisão do STF e classificar a prisão de Bolsonaro como “indevida e desnecessária”. No pronunciamento, Damares alega que “não há elementos que justifiquem o encarceramento”. Antes, ela havia dito que só não fora se reunir com a família e confortar a amiga Michelle porque estava em São Paulo, para um evento sobre partos prematuros, e não conseguiu antecipar o voo.

Segundo Damares, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, seu relatório técnico, elaborado após visita à Penitenciária da Papuda (DF), forneceu subsídios para que a defesa de Bolsonaro solicitasse a prisão domiciliar. “A prisão preventiva decretada neste final de semana foi desnecessária. Bolsonaro não oferece risco algum de fuga. É um homem doente, fisicamente e emocionalmente. Essa medida é indevida, incabida e desnecessária”, disse. A senadora argumentou que a decisão do Judiciário cria tensões políticas desnecessárias e desvia o foco de debates estratégicos em andamento no Senado. “Temo que essa prisão tenha vindo exatamente para tirar nossa atenção de pautas importantes desta semana, como o caso do Banco Master”, afirmou.

Pela anistia

Damares aproveitou para defender a aprovação da anistia para os presos do 8 de janeiro, afirmando ser uma pauta “legítima, oportuna e necessária” e destacando que o Congresso não pode permitir que brasileiros passem “mais um Natal no cárcere”. Para ela, a disputa política precisa ser superada para que o País discuta “projetos para 2026, e não mais anistia ou não-anistia”. A anistia combateria o que ela chama de “ditadura judicial com instrumentos para punir adversários políticos” e ainda deu um jeitinho de ironizar os petistas. “Eles queriam que o outro lado tenha um ex-presidiário, já que hoje só eles têm um ex-presidiário”, completou.

