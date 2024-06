Cutucando a onça com vara curta

Os distritais da Câmara Legislativa receberam pais e mães das crianças que faleceram, entre abril e maio, na rede púbica de saúde do DF.

O encontro aconteceu antes da sessão ordinária do dia e, após a reunião, os familiares foram recepcionados no plenário da casa. Na ocasião, deputados, servidores e cidadãos prestaram solidariedade com um minuto de silêncio pela memória das crianças.

No começo da sessão, o presidente da CLDF, Wellington Luiz (MDB), informou que o Colégio de Líderes decidiu seguir a ordem cronológica de instalação de Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI).

Isso significa que a CPI da saúde, requerida na última semana, vai entrar no fim da fila das comissões, que já conta com pedidos para investigar fraudes na arrecadação do ICMS, a prática de crimes de violência e assédio sexual contra mulheres no DF, bem como a poluição do rio Melchior. Ou seja, a oposição não vai conseguir usar a CPI para atacar o governo como pretende.