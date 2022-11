Cuidado com os bichinhos

O hospital ganhou novas especialidades como dermatologia, oftalmologia, cardiologia e ortopedia, além de internação 24 horas para 300 animais por mês

O distrital Daniel Donizet conseguiu R$ 3 milhões em recursos parlamentares para a ampliação do atendimento do Hospital Público Veterinário de Brasília, verba que vai custear, nos próximos meses, cerca de 12 mil consultas dos animaizinhos, mais de 1 mil cirurgias, mais de 1 mil internações, mais de 30 mil aplicações de medicamentos, 57 mil exames laboratoriais, 13 mil exames de imagem e mais de 3 mil procedimentos ambulatoriais.

“Com esses recursos, vamos conseguir mais que dobrar a capacidade de atendimentos que o Hvep teria apenas com a verba destinada pelo GDF, comentou Daniel, único deputado defensor da causa animal no Distrito Federal.

A pedido do distrital, o GDF já destinou R$ 10 milhões para a ampliação do funcionamento e da infraestrutura do Hvep.

