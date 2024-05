Crise deve servir de alerta

Presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado, a brasiliense Leila Barros deu o tom do debate organizado nesta segunda-feira, 27, sobre a crise no Rio Grande do Sul.

Com participação quase exclusiva de funcionários do Executivo – além de Leila, só os senadores Paulo Paim e Jorge Kajuru estiveram lá – o debate foi marcado por críticas à falta de medidas preventivas.

Leila disse que esse evento climático extremo deve servir como alerta e como oportunidade para mudança de rumo, pois “precisamos garantir que as políticas públicas estejam alinhadas com a segurança climática e que medidas concretas sejam tomadas para proteger nossas comunidades e ecossistemas”. A partir daí, o tom passou a ser mais político.

Para Leila, “flexibilizar normas ambientais não trará mais desenvolvimento, assim como reduzir áreas de preservação e de conservação não representará avanços para a sociedade”.