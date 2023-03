CPI aprova pacote na Câmara

Também decidiu que, se o plenário estiver ocupado, os próximos encontros técnicos ocorrerão nas salas de reuniões das comissões

A CPI dos atos antidemocráticos da Câmara Legislativa tomou no final da manhã desta quarta-feira, 15, uma série de decisões, a começar por fazer duas oitivas por semana, em vez de uma, para acelerar o processo.

Também decidiu que, se o plenário estiver ocupado, os próximos encontros técnicos ocorrerão nas salas de reuniões das comissões.

Além disso, a CPI aprovou requerimentos para ouvir uma série de depoentes, a começar pelo blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio e pelo general Augusto Heleno, ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional.

Haverá foco particularmente em financiadores dos movimentos que culminaram nas invasões de 8 de janeiro. Três deles também foram convocados, Rubem Abdalla, Alexandro Lermen e Diego Albs.

Nesse mesmo capitulo, quebrou o sigilo bancário e fiscal das pessoas jurídicas WS Promoções Eirelli, Azê Mídia Ltda., Layout Propaganda Ltda. e Look Painéis.

Também está previsto o comparecimento do general Carlos José Russo Assumpção, que era secretário-executivo do Gabinete de Segurança Institucional, e do tenente-coronel Paulo Jorge Fernandes, então comandante do Batalhão de Guarda Presidencial.

Enfim, a CPI cobrará informações ao Comando da Polícia Militar do Distrito Federal sobre quem estava respondendo, e desde quando, pela chefia do Departamento de Operações no momento que se tomou conhecimento da manifestação do dia 8 de janeiro.