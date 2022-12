CPF deve virar número universal

Os dois são bolsonaristas. Em tempo, o primeiro signatário da proposta é o deputado capixaba Felipe Rigoni, mas aparentemente Bia se esqueceu disso

No encerramento dos trabalhos da Câmara, a deputada brasiliense Bia Kicis conseguiu aprovar projeto que institui o CPF como número único para documentos de todos os brasileiros. Ela apresentou o projeto a quatro mãos com o também deputado General Peternelli. Os dois são bolsonaristas. Em tempo, o primeiro signatário da proposta é o deputado capixaba Felipe Rigoni, mas aparentemente Bia se esqueceu disso. Nos termos do projeto, os demais documentos continuarão existindo e seus números não serão alterados.

Entretanto, para acesso a informações e serviços, exercício de obrigações e direitos ou obtenção de benefícios perante os órgãos e entidades federais, estaduais, municipais ou distritais, a apresentação do CPF será suficiente para identificação do cidadão nos bancos de dados da instituição, dispensando-se a informação de outros números de inscrição existentes em bases de dados daquele ente federativo. Como o projeto já passou pelo Senado, irá agora para a sanção do presidente.

Errou o endereço

Essa história de simplesmente repassar pelas redes sociais qualquer mensagem que se receba, confiando apenas em quem o remeteu, sempre acaba dando em bobagem. E foi ainda Bia Kicis quem incorreu em um erro colossal.

Sempre pressurosa em apoiar postagens trumpistas, a deputada reproduziu nas redes sociais uma mensagem difundida por radicais de direita norte-americanos sobre a farsesca e violenta invasão do Capitólio após a derrota eleitoral de Donald Trump.

Na postagem reproduzida por Bia Kicis, assegura-se que, durante a invasão dos militantes, foi Donald Trump que enviou 10 mil soldados para socorrer os parlamentares sitiados e a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, dispensou essa ajuda. Invoca-se até uma fala desastrada do próprio Trump nesse sentido.

Por acaso, foi justamente o contrário. Dezenas de depoimentos mostram que Trump foi quem induziu a invasão. E que Nancy Pelosi, principal alvo dos direitistas enfurecidos, por pouco não foi agredida. Sem falar que vandalizaram o seu gabinete, o principal da Câmara.