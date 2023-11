Corações mais moles

Seria difícil imaginar dois parlamentares de perfil mais oposto do que os deputados brasilienses Érika Kokay, petista histórico, e Alberto Fraga, do PL, o mais antigo amigo de Jair Bolsonaro no Congresso. Mas a vida no Congresso também é feita de civilidade, tanto assim que Érika e Fraga brigaram lado a lado pela preservação do Fundo Constitucional do Distrito Federal. Agora protagonizaram momentos de aproximação. Na reunião da bancada brasiliense, com senadores e deputados presentes, cada um tentava puxar a brasa para sua sardinha. Foi quando entrou na agenda a destinação de uma emenda para a Codevasf, que a aplicaria no projeto Caminho da Escola, que está pavimentado vias de acesso às escolas na zona rural. Para surpresa geral, Érika e Fraga começaram a defender a mesma emenda. Coordenador da bancada, o deputado Rafael Prudente aproveitou a oportunidade e avisou: “se o PT e o PL estão apoiando a mesma emenda eu também aprovo”. Todos riram, inclusive os dois deputados. E a foto foi feita.