Contratações na Saúde

Exatamente no momento em que quatro distritais entravam com pedido de uma comissão parlamentar de inquérito sobre a saúde, o governador Ibaneis Rocha divulgou mensagem anunciando a contratação imediata de 221 técnicos de enfermagem, de 122 enfermeiros e mais 149 médicos. Somam mais 492 profissionais para a saúde.

Presidência da Câmara manobra sobre CPI

A tentativa de organizar uma CPI sobre a saúde já surgiu com problemas. Embora conte nominalmente com seis distritais, a oposição só conseguiu reunir quatro assinaturas, as de Fábio Félix e Max Maciel, do PSOL, Gabriel Magno, do PT, e de Dayse Amarílio, do PSB.

Ainda assim, o presidente da Câmara Legislativa, Wellington Luiz, manobrou para evitar confrontos. Organizou uma sessão a portas fechadas, com todos os distritais que se dispuseram a comparecer, e o time de saúde do Buriti, como a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio, o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, e o diretor-presidente do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde (Iges-DF), Juracy Cavalcante Lacerda Júnior.