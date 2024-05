Contratação de mais de 2 mil policiais no DF

O senador brasiliense Izalci Lucas negociou na tarde desta quarta-feira, 8, a inclusão de recursos no orçamento para a contratação de mais de 2 mil policiais concursados para o governo o Distrito Federal.

Serão 1.200 policiais militares, 800 policiais civis e 120 bombeiros militares. Pela negociação, de que participou a vice-governadora Celina Leão, além do secretário Ney Ferraz, a verba já foi incluída no orçamento, por compromisso com o relator.

Izalci fez este anúncio ao lado da comandante da Polícia Militar, coronel Ana Paula Habka, que confirmou a existência, hoje, de crise e efetivos na Segurança do Distrito Federal (foto).