Congresso: todos pela sanção do reajuste da Segurança

Hylda Cavalcanti e Catarina Lima

Elogiada por políticos diversos por ter atuado de forma conjunta na votação do Congresso Nacional que aprovou o reajuste para corporações da área de Segurança, a bancada do DF trabalha, agora, para pedir ao Planalto sanção da matéria o quanto antes.

Moderação

O senador Izalci Lucas (PSDB), relator de substitutivo ao texto, pediu moderação aos colegas. “Se foi o Executivo quem mandou a matéria para o Congresso não tem sentido o presidente demorar agora”, disse. Outros parlamentares discordam dessa opinião.

Caminho aberto

O deputado federal Luis Miranda (DEM/foto) é um dos descrentes. Ele disse considerar difícil que a sanção – e consequente reajuste para policiais e bombeiros – saia durante a pandemia. Mas, a seu ver, a votação abriu caminho para que o reajuste seja dado posteriormente.

Perdas inflacionárias

Para o representante do Sindepo, Rafael Sampaio, o reajuste vai compensar perdas grandes para os policiais. Segundo ele, no caso da PCDF, há sete anos não há qualquer recomposição salarial. “Temos perdas inflacionárias que passam de 60%”, afirmou.

Casa de Niemeyer

Foi aprovada esta semana, durante sessão remota da Comissão de Constituição e Justiça da CLDF, texto que dá a denominação de “Estação Casa de Niemeyer” à estação do BRT Sul, localizada na SMPW, quadra 26 (Park Way).

Ponto turístico

A ideia da proposta é identificar para qualquer cidadão que passe pelo local a casa do arquiteto cujo traçado se confunde com Brasília, intensificando um dos pontos turísticos do DF. O texto ainda tramitará por outras comissões até ser enviado ao plenário.

Bancários e covid

Dirigentes do Sindicato dos Bancários do DF cobraram da Fenaban que todas as medidas relativas à proteção e ao direito da categoria sejam tratadas em mesa, negociadas e implementadas a partir de acordos, sobretudo as testagens para a covid-19.

Testagem

O presidente do sindicato, Kleytton Morais, disse ter sido informado pela Fenaban que os cinco maiores bancos estão prestando atendimento rápido aos bancários sob suspeita ou com a doença. “Mesmo assim, reforçamos a importância da testagem”, frisou ele.

Edição especial

A revista Com Censo: Estudos Educacionais do Distrito Federal (RCC) de agosto, a ser produzida em parceria entre GDF, UnB e Iphan, trará edição especial voltada para mapeamento do papel da educação patrimonial durante e depois da pandemia.

Impactos no patrimônio

A publicação, indexada pela Capes como científica, terá como eixo central os impactos da covid-19 nas políticas públicas, na gestão e no cotidiano escolar. A ideia, explicaram organizadores, é discutir o patrimônio cultural na nova normalidade.

Título de eleitor

O TRE-DF divulgou que mais de 3 mil cidadãos do DF procuraram o sistema Título Net na última semana por conta do encerramento dos prazos para regularização do título eleitoral. Até o último momento, o programa foi acessado para pedidos diversos.

Interesse no pleito

Os principais pleitos foram transferências e atualizações de dados cadastrais. O que leva a crer que pelo menos quem mora em Brasília e nas RAs está interessado em se dirigir às cidades onde tem título para votar nas eleições 2020 – caso estas não sejam adiadas.

Pelos animais

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da CLDF aprovou, quarta-feira (13), três projetos do deputado Daniel Donizet (PSDB) em defesa dos animais. Dois deles referem-se a proibições: de realização de rinhas e do uso de coleiras de choque em cães.

Selo

O terceiro texto aprovado é o que cria o selo “Livre de crueldade”, a ser dado para produtos e marcas que não fazem testes em animais. Poderão ser concedidos benefícios e incentivos aos detentores do selo. Os projetos continuam em tramitação.

Nas contas

Proposto pelo ex-deputado distrital Renato Andrade, um projeto em apreciação pela CLDF continua chamando a atenção dos parlamentares. Pede que as contas de água e luz contenham advertências sobre riscos de transmissão da dengue, zika e chikungunya.

Dengue

Embora pareça uma demanda simples, a insistência dos distritais neste apelo faz todo sentido. Brasília registrou aumento de 69% dos casos de dengue de janeiro a maio deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado.

Resíduos sólidos

Caminha para a pauta do plenário da CLDF o projeto de reestruturação da carreira de gestão sustentável de resíduos sólidos, de autoria do Executivo. O texto altera a lei do SLU, o Programa DF Limpo e a Política Distrital dos Resíduos Sólidos.

Mais fiscalização

As mudanças, segundo deputados da base do governo, têm como meta atribuir ao SLU a competência de fiscalizar a limpeza e higienização, ampliando essa atividade, bem como a reorganização dos cargos com suas respectivas nomenclaturas.

Projeto Verum

O MPDFT lançou o projeto Verum, que vai documentar e extrair informações de processos e inquéritos de crimes contra a vida. “O objetivo é apresentar dados mais exatos sobre os homicídios em todo o DF”, contou o gestor, o promotor Roni Maciel.

Estatísticas

O trabalho permitirá a apuração, de forma técnica e científica, de taxas de resolução desses inquéritos, percentuais de condenação e prazos despendidos em cada uma das fases dos processos, além da separação das ocorrências por tipo de crime e local.

Pesquisadores

A FAPDF abriu consulta pública para dois novos editais: seleção de consultores ad hoc e seleção de pesquisadores. O primeiro é voltado para pesquisadores vinculados a instituições de ensino e/ou pesquisa e/ou institutos de ciência e tecnologia (ICTs).

Fortalecimento

Já o segundo edital selecionará bolsistas para atuação em projetos propostos por instituições de pesquisa do que atendam às demandas de órgãos do GDF. A medida vai ajudar em novas políticas públicas e no fortalecimento de redes de pesquisadores.