Congresso cria frente em defesa dos animais

O distrital Daniel Donizet teve seu dia de deputado federal. Foi um dos organizadores do lançamento da Frente Parlamentar em Defesa dos Animais, na Câmara dos Deputados, com o presidente da Frente, Célio Studart, do Ceará, e o secretário-geral, Matheus Laiola, do Paraná.

Também teve a participação de organizações ambientalistas e de entidades que atuam em favor dos animais, como a ativista Luisa Mell. Donizet, que representou o Distrito Federal se disse “muito feliz de ver a causa animal ganhando cada vez mais espaço na pauta política brasileira”.

A Frente Parlamentar, que recebeu apoio de mais de 210 deputados e deputadas federais, já tem uma pauta pronta, que inclui o fim das carroças, cadeia para maus-tratos, fim das vaquejadas, incentivo a adoção de animais e aprimoramento da legislação.