Como melhorar a segurança do Distrito Federal

Delegada de polícia, a nova distrital Jane Klebia já assumirá a presidência da Comissão de Segurança da Câmara Legislativa. Com o nome eleitoral de Doutora Jane, ela acredita que “reforçar a segurança pública do DF, que já é, sob vários aspectos, uma das melhores do Brasil, passa pelo aperfeiçoamento instrumental: introduzir a tecnologia de forma definitiva, segura e em amplo aspecto”.

A tecnologia de ponta, avisa, precisa fazer parte do cotidiano das investigações, com treinamento para os policiais e aquisição de equipamentos e softwares que coloquem os investigadores em vantagem frente ao crime que já está na ‘era tecnológica’. Precisamos melhorar as instalações.

“Outra questão importante que reflete no conjunto quando se fala em segurança pública é a valorização do policial, que esbarra na questão salarial”, diz: “as carreiras policiais têm demandas financeiras específicas e bem marcadas que estão cristalizadas no desejo dos policiais e no conhecimento do Executivo, que tem demonstrado atenção e boas intenções em solucionar; portanto, creio numa solução em curto prazo”.

Escolha do nome

Outros policiais civis que exerceram mandato na capital preferiram mencionar seu cargo. Mas Jane Klebia preferiu usar o Doutora.

Ela explica a razão: “a população do DF, especialmente o público com quem lidei durante 15 anos como delegada, sempre me chamou de ‘Doutora Jane’. Achei por bem continuar usando o nome que me consagrou na carreira policial e nas urnas.

É uma forma de dizer a essa comunidade que, aconteça o que acontecer, serei sempre a mesma “Doutora Jane” que eles conhecem.

Maioria tranquila para Ibaneis

Doutora Jane acredita que o governo Ibaneis contará mesmo com maioria ampla, à prova de surpresas, na Câmara Legislativa. “O governador Ibaneis Rocha fez um mandato elogiado, tanto que foi reeleito em primeiro turno, e teve sempre um bom diálogo com a Câmara Legislativa. Sabemos que há uma dinâmica própria nessa relação, mas o governador é muito habilidoso”.

Rumo a novo partido

Doutora Jane registra que seu partido, o Agir, “de forma muito gentil me acolheu e foi importante para minha eleição, no entanto, não superou a cláusula de desempenho, o que me permitirá migrar para outra legenda”. Há possibilidade de mudança, sim. Jane revela que está já em conversas e recebendo alguns convites. “A certeza que tenho é que será um processo amigável e respeitoso”, assegura.

Regiões de influência

Doutora Jane espera exercer sua influência política, via instituições como as administrações regionais, em áreas que votaram maciçamente nela.

A distrital conta: “tive votos em praticamente todo DF, mas é inegável o volume expressivo obtido no Paranoá/Itapoã, mais de 10 mil votos, o que reflete essa boa relação com a comunidade e, acredito, mais que isso: é carinho e respeito aperfeiçoado por relações interpessoais”.

Ela teve mais de 19 mil votos no total. Para Doutora Jane, “isso deixa no coração e mente dos moradores o desejo dessa aproximação. Poder colaborar com a indicação de alguém que intensifique essa boa relação traz benefícios para todos. E o governador por entender bem tudo isso, tem feito gestos nesse sentido”.