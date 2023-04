Comissão ganha espaço

“Estamos reafirmando a comissão como um grande canal de participação social, capaz de facilitar o diálogo entre a comunidade e as autoridades para facilitar as soluções”, afirma

A Comissão de Educação, Saúde e Cultura da Câmara Legislativa organizou nesta segunda-feira, 24, um debate público sobre o Dia Mundial da Saúde, com o tema “Saúde para cuidar das pessoas e ampliar direitos e cidadania”, reunindo representantes dá Secretária de Saúde, do Conselho de Saúde do DF, membros da comunidade acadêmica, de coletivos de pacientes e representantes dos trabalhadores do setor.

Os debatedores cobraram aumento da participação popular na gestão dá Saúde Pública, a ampliação dos quadros profissionais e a melhoria do atendimento nas unidades públicas do Distrito Federal, com maior efetividade das atenções primária, secundária e especializada.

“Estamos reafirmando a comissão como um grande canal de participação social, capaz de facilitar o diálogo entre a comunidade e as autoridades para facilitar as soluções”, afirma o presidente da comissão, Gabriel Magno.