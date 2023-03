Comissão de distritais também quer ir a Xandão

O vice-presidente da comissão, Pastor Daniel de Castro, criticou a prisão dos envolvidos nos atos que ocorreram em Brasília no dia 8 de janeiro

A Comissão de Segurança da Câmara Legislativa aprovou um pedido de reunião com o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

O vice-presidente da comissão, Pastor Daniel de Castro, criticou a prisão dos envolvidos nos atos que ocorreram em Brasília no dia 8 de janeiro e sugeriu o encontro dos membros da Comissão com o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

A presidente Doutora Jane Klebia levou adiante a proposta: “acho que é importante nós usarmos a força legislativa e as nossas prerrogativas e insistir nessa reunião para que realmente a gente possa fazer essa cobrança, que a sociedade espera de nós: cobrar a individualização da pena, e o resgate das pessoas que estão lá inocentes”. Para ela, é importante “separar o joio do trigo”.