Comerciantes esperam que não chova no Carnaval

O presidente do Sindivarejista, Sebastião Abritta, acredita que as vendas de produtos para a folia devem crescer este ano 3,7%

O comércio torce para que não chova no Distrito Federal durante o carnaval. É para não atrapalhar os desfiles dos blocos carnavalescos e a ida às ruas de foliões de todas as idades. Lojas de rua e de shoppings abrirão no sábado de carnaval, domingo e segunda-feira, mas fecharão na terça, informa o Sindicato do Comércio Varejista. O

O presidente do Sindivarejista, Sebastião Abritta, acredita que as vendas de produtos para a folia devem crescer este ano 3,7% contra 2,9% do Carnaval passado.

É que, como as aulas já foram reiniciadas, o total dos que viajarão para os estados e o exterior será menor em relação ao mesmo período de 2023. Na avaliação dos comerciantes, o sucesso do carnaval no DF ficará a cargo dos blocos e dos bailes diurnos e noturnos nos clubes.