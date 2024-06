Comentários só para Vini Junior

A senadora brasiliense Leila Barros ficou eufórica com o desempenho do atacante brasileiro Vinicius Júnior na final da Champions, onde teve grande atuação e ainda fez o gol decisivo.

“Vini Júnior se consagra como o jogador mais jovem a marcar em duas finais da Champions e merece meus sinceros parabéns pela sua força e determinação! De Rubro-Negro para Rubro-Negro estaremos sempre ao seu lado, torcendo por você.

Mas, de Rubro-Negro para Rubro Negro, parece que Leila desligou a TV e os celulares no dia seguinte, domingo. Nem uma só palavrinha sobre o jogo Flamengo e Vasco, aquele que acabou 6 a 1. Leila nem se lembrou de colocar a camiseta do Flamengo que, tempos atrás, ganhou de Zico. Afinal, o eleitorado do Vasco é forte em Brasília.