Com roupa nova, recomeça a CPI do rio Melchior

Com nova composição, a CPI do Rio Melchior realizou, nesta quinta-feira (08), sua 4ª reunião ordinária e aprovou ao todo 38 requerimentos que vão basear as ações da comissão a partir de agora.

O colegiado passa a contar com o distrital Iolando (MDB) como relator, em substituição ao sumido Daniel Donizet (MDB), e com a deputada Jaqueline Silva (MDB), que assume uma das vagas de suplência no lugar do deputado Hermeto (MDB).

A presidente, distrital Paula Belmonte (Cidadania), reforçou o intuito de promover uma CPI “propositiva e técnica”, e afirmou que vai empregar todos os esforços para entregar à sociedade uma solução para a poluição sofrida pelo Melchior.

Representando o bloco do partido governista, Iolando pontuou que o Buriti está empenhado em contribuir para que CPI seja bem-sucedida. “Como líder do bloco MDB, posso garantir que, desde o primeiro momento, o governo do DF foi solicito para contribuir para melhorar a qualidade do Rio Melchior e da população do DF, bem como facilitar todas as possibilidades de esclarecimentos do que, de fato, está acontecendo no rio”, declarou. Para o vice-presidente, Joaquim Roriz Neto (PL), a CPI é extremamente necessária.

O deputado afirmou que vai trabalhar para que a opinião pública possa ter confiança no trabalho do colegiado. “A gente vê as fotos e os relatos e percebe que não temos como ficar de olhos fechados diante de uma situação tão crítica”, afirmou.

Na mesma linha, Morro da Cruz (PRD) assegurou que vai se trabalhar para contribuir no que for possível para que a CPI seja efetiva. “Vou dar a minha contribuição. O meio ambiente é uma pauta de suma importância”, ponderou.

Durante a deliberação, a presidente e os deputados da base do Governo divergiram sobre a aprovação de alguns requerimentos que constavam em pauta. Roriz Neto e o relator propuseram suspender a convocação de representantes de órgãos do Governo, da empresa Termonorte, e de administradores regionais.

Os distritais alegaram que pretendem realizar visitas técnicas ao local com objetivo de terem melhor entendimento sobre a situação do rio para, só então, dar seguimento às convocações.