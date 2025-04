O presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, se reuniu com os distritais, nesta segunda-feira, na Câmara Legislativa. Antes, porém, convidou-os para almoçar. O tema principal, todo mundo sabe qual é, gira em torno da compra do Banco Master.

Léo Bijos, o relações institucionais do BRB, acompanhou o presidente Paulo Henrique Costa na Câmara Legislativa, na tarde de ontem. Andava apressado e até meio apreensivo o executivo, enquanto o presidente era arguido na sala de reuniões.

Foi a deputada distrital Paula Belmonte quem propôs o convite ao presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, para explicar os motivos da aquisição do Banco Master, na Câmara Legislativa. Para ela, é preciso transparência no processo. Antes de entrar na reunião, Paula, que é conhecida pela espontaneidade nos corredores da Câmara Legislativa, agachou para amarrar o cadarço dos sapatos.