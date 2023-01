Coisa de profissionais

Segundo eles, as forças de segurança não estavam enfrentando apenas manifestantes, mas profissionais com experiência de campo de batalha e conhecimento do terreno

Embora de forma muito cautelosa, o interventor da segurança pública do Distrito Federal, Ricardo Cappelli, admitiu nesta segunda-feira, 16, que está sob investigação a presença de “profissionais” na invasão e no vandalismo nos palácios da Praça dos Três Poderes.

A informação foi dada diante da governadora em exercício Celina Leão e do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, em inspeção do 6º Batalhão da Polícia Militar, localizado próximo ao anexo do Ministério da Justiça. Cappelli citou em especial depoimentos de um sargento ferido e de um oficial.

Segundo eles, as forças de segurança não estavam enfrentando apenas manifestantes, mas profissionais com experiência de campo de batalha e conhecimento do terreno.

Sabem reconhecer

Para o interventor Cappelli, os depoimentos partem de “pessoas acostumadas a líder com manifestantes e que sabem reconhece-los, assim como profissionais”. Mais, “há indícios de que esses profissionais tinham conhecimento não apenas do local, mas das plantas”.

Quando lhe perguntaram quem seriam essas pessoas, Cappelli foi cuidadoso mais uma vez.

“Não posso afirmar que sejam policiais, ou militares, mas os depoimentos indicam que não eram manifestantes comuns – e esses depoimentos têm muito valor, precisam ser considerados”. Tudo isso, concluiu, faz parte da investigação e indica fatos muitos graves.

Reforço ao policiamento

Só para lembrar, durante essa visita a governadora Celina Leão anunciou que já está com providências prontas para elevar de 248 para 500 os efetivos do 6º batalhão, contando para isso com os órgãos do Distrito Federal e com ajuda da presidência da Câmara.

Contou também que esteve novamente com o ministro da Justiça e Segurança, Flávio Dino, para “definir ideias e colaboração a curto, médio e longo prazos”.