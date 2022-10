Climão entre mulheres

Não ficou claro se faltou um e-mail de confirmação ou se a mensagem não foi recebida. Vandercy acabou indo embora

Pintou um climão no evento do Outubro Rosa, no Senado, a que compareceram autoridades mulheres, em um esforço para alertar sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e mais recentemente sobre o câncer de colo do útero.

Era uma exposição fotográfica naquele espaço Senado Galeria, realizado por associação de mulheres mastectomizadas Uma das principais autoridades a comparecer, a secretária da Mulher do Distrito Federal, Vandercy Camargos, foi barrada na entrada.

Não ficou claro se faltou um e-mail de confirmação ou se a mensagem não foi recebida. Vandercy acabou indo embora.