Climão com Leila Barros

Pintou o maior climão na inauguração do Centro de Referência da Mulher Brasileira, no Recanto das Emas. Na ocasião, a senadora brasiliense Leila Barros (PDT-DF) foi impedida de discursar mesmo tendo sido uma das responsáveis por emenda parlamentar que destinou R$ 900 mil para a construção do centro.

Os petistas, hoje aliados de ocasião de Leila, procuraram classificar o ocorrido como um ato de violência política.

“É lamentável esse ato de violência política contra uma senadora eleita. No ato de inauguração do Centro de Referência da Mulher Brasileira, uma política lançada no governo Dilma e financiada com recursos federais e emendas parlamentares como a destinada por ela, a senadora foi impedida de falar pelos governistas sob o pretexto de que é oposição ao governador Ibaneis”.

Na verdade, Leila era uma estranha no ninho e pretendia armar um barraco na solenidade.