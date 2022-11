Clima quente nas eleições do CRA

Ainda por cima, o Conselho Federal passa por um momento de acusações mútuas de irregularidades na aquisição de sistemas de informação

Pintou um climão nas eleições para o Conselho Regional de Administração do Distrito Federal, que deve ocorrer ainda este ano. Mas a votação foi parar na Justiça pela segunda vez.

Em 2018 a Chapa 1 levou sem concorrer, por terem impugnado a chapa adversária. Agora, em quer usar o mesmo artifício e já conseguiu impugnar a chapa dois, na segunda instância da Comissão Eleitoral do Conselho Federal de Administração, que também terá eleições agora.

Essa instância desconsiderou a decisão da comissão regional e impugnou a candidatura de um dos candidatos, apesar de o próprio CRA-DF ter emitido declaração de regularidade para todos os integrantes da Chapa 2.

Ainda por cima, o Conselho Federal passa por um momento de acusações mútuas de irregularidades na aquisição de sistemas de informação. Agora enfrenta uma eleição cheia de contestações judiciais.

Afinal, com o caso do Distrito Federal serão quatro unidades da federação com lides resolvidas no judiciário.