CLDF quer ouvir Paulo Henrique Costa

O deputado distrital Chico Vigilante (PT) protocolou, ontem, um requerimento na Câmara Legislativa solicitando a convocação do ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, para prestar esclarecimentos sobre “riscos de crédito e problemas de gestão” à frente da instituição.

A iniciativa do parlamentar vem após as insistentes tentativas de compra do Banco Master, à Operação Compliance Zero da Polícia Federal e às recentes decisões judiciais e do Banco Central, que culminaram na liquidação extrajudicial do Banco Master e no bloqueio de bens do BRB.

Segundo as investigações, a fraude apurada pela Polícia Federal atingiu o montante de R$ 12 bilhões, levando a Justiça a autorizar o bloqueio de contas e a prisão de sete dirigentes do Master. Vigilante quer saber por que a diretoria do BRB não conseguiu identificar o “tamanho do rombo” e os “créditos podres” do banco liquidado.