Chutou o balde

À parte as questões da segurança pública, apenas uma mudança de equipe foi feita até agora pela governadora em exercício Celina Leão: edição extra do Diário Oficial trouxe a exoneração da administradora do Plano Piloto, Ilka Teodoro, que havia deixado o cargo, e a nomeação de seu substituto: Valdemar Araújo de Medeiros, ex-administrador do Itapoã, que agora deve ser substituído por indicação de uma distrital recém-eleita.

Ilka Teodoro saiu da administração com críticas severas não só ao vandalismo nas sedes dos Poderes quanto à ação da segurança do Distrito Federal.

“Nunca antes presenciei algo tão violento simultaneamente com nossa história, com nosso patrimônio, com nossa arquitetura e com nossa democracia”, disse ela.

Em consequência, “como cidadã e como administradora regional, jamais havia me sentido tão insegura e impotente”. Para ela, “a tolerância com os intolerantes, fascistas e terroristas nos levou ao caos”.