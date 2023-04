Celina lembra campanha de Bolsonaro

Era uma referência à antiga colega deputada Bia Kicis, com quem participou da campanha, e que estava na Mesa Diretora

A vice-governadora Celina Leão voltou à Câmara dos Deputados para falar na sessão especial destinada a comemorar o aniversário de Brasília e, na tribuna, lembrou a campanha de apoio à reeleição do então presidente Jair Bolsonaro.

Era uma referência à antiga colega deputada Bia Kicis, com quem participou da campanha, e que estava na Mesa Diretora. Também estavam na mesa os deputados brasilienses Fred Linhares e Júlio Cesar, ambos do Republicanos. Todos apoiam o governo de Ibaneis Rocha.

Celina deu crédito à bancada brasiliense na Câmara e também aos integrantes da Câmara Legislativa pela volta à normalidade institucional.

Foram as bancadas, disse ela, que tiveram papel essencial ao retorno do governo eleito democraticamente pelo Distrito Federal. Não houve referências a ministros do Supremo Tribunal Federal.