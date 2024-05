Celina faz rush para recuperar o tempo de viagem

Após uma semana na Indonésia, discutindo os problemas de abastecimento de água em áreas urbanas, a vice-governadora Celina Leão se lançou imediatamente a um rush de eventos pelo Distrito Federal. Inspecionou obras de hospital, teve uma longa reunião com conselheiros tutelares – descobertos pela turma de Brasília como um promissor celeiro eleitoral – e, como sempre, usou iniciativas a favor das mulheres e contra a violência para se aproximar de adversárias locais e nacionais.

Em um encontro-concerto contra o feminicídio, conversou longamente com a distrital Paula Belmonte, hostil ao Buriti, e a deputada federal Benedita da Silva, a mais antiga representante do PT no atual Congresso.