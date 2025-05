Celina faz balanço mostrando conquistas do GDF

A vice-governadora Celina Leão (PP) aproveitou eventos desta semana, como o investimento de R$ 30 milhões para famílias desabrigadas, para fazer um balanço das conquistas do atual governo, desde 2019, começando por ser a capital com melhor qualidade de vida do País.

A partir daí, fez uma longa lista: 2º melhor índice de alfabetização, 2ª capital mais segura do País; 4ª cidade mais empreendedora do País; maior rede de segurança alimentar; primeiro lugar no auxílio a órfãos do feminicídio; maior esperança de vida entre as capitais; colocação entre os melhores índices de saneamento básico do País; e enfim único destino brasileiro recomendado pelo jornal norte-americano The New York Times.

Celina considera esses pontos uma demonstração dos resultados obtidos pelo governo Ibaneis, que espera suceder.