Celina fala em diálogo e em articulação política no DF

Em uma das tomadas, quando era coordenadora da bancada feminina da Câmara, aparece junto das deputadas petistas Maria do Rosário e Benedita da Silva

A vice-governadora Celina Leão é previsivelmente a personagem central das inserções de seu PP no horário eleitoral. Ela conduz todo o programa, mostrando participação no processo decisório do Distrito Federal, mas dando dicas, também, sobre sua capacidade de diálogo.

Em uma das tomadas, quando era coordenadora da bancada feminina da Câmara, aparece junto das deputadas petistas Maria do Rosário e Benedita da Silva.

O tema central do programa, inclusive usado por Celina no encerramento, é o mote de que “cuidar das mulheres e dos seus filhos é cuidar do nosso presente e do futuro”.