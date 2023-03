Celina contra a demonização da política

Para Celina, “a demonização da política é algo muito ruim para o Brasil, é muito negativo, pois é como se as pessoas de bem não fossem para a política”

A governadora em exercício Celina Leão condenou o que chama de “demonização da política”, em depoimento ao distrital Thiago Manzoni que foi ao ar nesta quarta-feira, 8, Dia Internacional da Mulher.

Para Celina, “a demonização da política é algo muito ruim para o Brasil, é muito negativo, pois é como se as pessoas de bem não fossem para a política”.

No entanto, ensina a governadora, “não existe nenhuma transformação em um país que não seja através da política, como uma decisão para erradicar o analfabetismo ou para fortalecer o papel das mulheres”.

Celina aproveitou a entrevista, em um programa chamado por Thiago Manzoni de A Direita em todas as Direções, para exaltar o papel da mulher na política. “O olhar da mulher é muito especial, pois ela consegue perceber aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. A bancada feminina melhorou vários projetos que chegaram na Câmara Federal, trazendo aquela sensibilidade. A mulher é muito necessária na política”, declarou a governadora.

Vencer as dificuldades enfrentadas

Na entrevista, Celina avaliou, ao falar dos incidentes do 8 de janeiro, que “conseguimos vencer cada uma das dificuldades que enfrentamos, mas é algo que não desejo a ninguém passar o que eu tive que passar”.

Contou que “nos quatro mandatos que eu tive, minha vida na política nunca foi fácil, sempre fui muito perseguida porque eu era deputada de oposição, mas todas as perseguições e dificuldades que eu passei me forjaram para esse momento que eu estou vivendo”.

Um trunfo, para ela, é que esteve sempre presente em todas as frentes após a invasão das sedes dos poderes. Revelou que, em encontro com governadores, a partir dos depoimentos, o próprio presidente Lula achou que as intervenções no Distrito Federal foram antidemocráticas. Na primeira entrevista que deu, Celina enfrentou questionamentos de jornalistas do mundo inteiro, “tudo com um impacto muito forte”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mas, concluiu, “todas as dificuldades nos forjaram, nos deram ainda mais maturidade”. Celina revelou que sempre manteve expectativa em breve retorno do governador Ibaneis, assim como “nunca tive dúvida sobe minha interinidade”. Tem passado noites sem dormir, “mas a população passou a me conhecer melhor”.