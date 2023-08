Caso Donizet em debate na Câmara

Por isso, alertou “vamos olher para dentro da nossa própria casa” e pediu que se pedissem informações formais à Polícia Civil

A perspectiva de agravamento do caso do distrital Daniel Donizet, que teve assessor acusado de agredir uma mulher e foi citado como se estivesse no mesmo espaço – um motel brasiliense – virou tema de debate na sessão desta quarta-feira, 2 de agosto, na Câmara Legislativa.

Discutiam-se casos de violência contra mulheres no plenário quando o distrital Chico Vigilante chamou a atenção para que a questão poderia envolver a própria Câmara. Por isso, alertou “vamos olher para dentro da nossa própria casa” e pediu que se pedissem informações formais à Polícia Civil.

O presidente da Câmara, Wellington Luiz, revelou que a procuradora da Mulher, distrital Doutora Jane Klebia, solicitara ela própria esses dados e ainda aguarda as informações sobre o andamento do inquérito policial.

Jane Klebia relatou como foram pedidas as informações. Quanto às providências a serem tomadas, elas cabem à Presidência e à Corregedoria, com a Procuradoria da Mulher acompanhará todo o desenrolar das medidas adotadas.

O próprio Daniel Donizet foi à tribuna defender-se e disse que havia apenas fake News a respeito, mas confirmou que novas informações, segundo ele todas falsas, estariam sendo disseminadas. Assegurou ainda que o inquérito o estava inocentando.