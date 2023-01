Casal arruda deixa PL após encontro com Lula

Em carta, Flávia comunicou a mudança

Depois do encontro com o presidente Lula no Congresso, quando avisou que “estamos juntos”, a deputada Flávia Arruda rompeu com o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Deixou assim a presidência regional do partido. Seu marido, o ex-governador José Roberto Arruda, também saiu.

Em carta, Flávia comunicou a mudança: Me desfilio hoje do Partido Liberal com certeza, tranquilidade e sentimento de dever cumprido no meu mandato, no ministério e na presidência regional. Entrego um partido com a maior bancada do DF, lideranças fortes e motivadas.

Considerando os fatos das últimas eleições, o posicionamento do partido e meus ideias democráticos, sigo em um novo caminho com os sinceros votos de que a política continue sendo espaço de respeito, diálogo e busca de um Brasil melhor.