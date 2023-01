Carnaval com prevenção da violência

Celina, com secretários como Bartolomeu Rodrigues e Weligton Morais, decidiu criar um grupo para organizar o Carnaval 2023 em Brasília

Após três anos de Carnaval fora das ruas, por conta da pandemia, Brasília já começa a organizar a festa de 2023. Mas tomará uma série de cuidados para prevenir atos de violência, especialmente de origem política. A postura partiu de representantes de blocos carnavalescos que se reuniram com a governadora em exercício, Celina Leão, acompanhados pelos distritais Fábio Félix, Gabriel Magno e Dayse Amarílio, todos em tese oposicionistas.

O encontro aconteceu no Buriti e teve como pautas centrais as questões de estrutura e segurança. Discutiu-se desde a burocracia na liberação de alvarás, segurança, saúde, infraestrutura e comunicação.

Os parlamentares prometeram apoio. Dayse, por exemplo, prometeu ajudar “nossos fazedores de cultura a realizarem uma festa linda, alegre, segura e que nos traga a alegria e a paz que tanto precisamos”.

A própria Celina resumiu: “esse processo de escuta aqui foi fundamental para que a gente possa ir às ruas com muita purpurina, alegria e segurança é muita paz no coração”. O secretário de Cultura, Bartolomeu Rodrigues, afirmou que “vamos ter o Carnaval do amor e da reconciliação, pois Brasília está precisando disso”.