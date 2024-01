Cappelli se despede do Ministério

Na mensagem de despedida, Cappelli agradeceu ao presidente Lula e ao antigo chefe Flávio Dino

Citado como possível candidato ao Buriti por uma coligação de esquerda, Ricardo Cappelli comunicou nesta terça-feira, 30, que deixa a secretaria executiva do Ministério da Justiça.

Formalmente, ele está de férias. Tem alternativas fora de Brasília, como um convite do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, para integrar seu governo. Seu capital político, porém, está mesmo no Distrito Federal, onde foi interventor na segurança pública após os atos antidemocráticos de 8 de janeiro e estabeleceu contatos significativos.

De lá para cá, mesmo quando citado para ter algum cargo no governo Lula, o secretário executivo mostrou-se fiel ao PSB, inclusive repetindo o bordão do maior líder nacional do partido, o falecido governador Eduardo Campos: “Não vamos desistir do Brasil”.

Na mensagem de despedida, Cappelli agradeceu ao presidente Lula e ao antigo chefe Flávio Dino, mas limitou-se a desejar “boa sorte”, secamente, ao novo ministro Lewandowski.