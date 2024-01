Cappelli defende a transição

Interventor na segurança do Distrito Federal após os atos de 8 de janeiro, o secretário-executivo da Justiça, Ricardo Cappelli defendeu, durante a cerimônia Democracia Inabalada, a postura do governo que, segundo ele, soube combinar firmeza e equilíbrio. Após troca de cumprimentos com Fátima Bezerra, única governadora a falar, ele explicou: “Tivemos firmeza para punir, mas também equilíbrio para não confundir responsabilidades”, resumiu. Foi assim que, embora apontando erros como os de comandantes da Polícia Militar que participaram dos atos, não condenaram a instituição, inclusive condecorando 44 policiais militares feridos. Com isso, a democracia saiu mais forte, com as instituições intactas. Foi assim, avaliou, que após 27 dias intensos, conseguimos devolver a segurança pública para a gestão do Distrito Federal.