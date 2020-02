Caneta nervosa em edição extra do DODF

PUBLICIDADE 

Uma edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta terça (5), trouxe na publicação diversas mudanças e remanejamentos de pessoal que foi desde a Casa Civil a outras áreas de destaque do GDF. No entanto, o que realmente chamou a atenção foi a exoneração da diretora executiva do Fundo de Saúde do DF.

Agora, a ex-toda poderosa da pasta da Saúde, Beatris Gautério de Lima, está fora do quadro funcional do governo de Brasília. Para aqueles que não sabem, a gestora era responsável pelos pagamentos da secretaria.

Há informações de que a crise da Sanoli Alimentação tenha sido o estopim para a sua demissão. Pelo visto, a caneta palaciana tende a gastar mais tinta nas próximas edições do DODF. Há a expectativa de que com as futuras mudanças, haverá choro e ranger de dentes.

Para o lugar de Beatris, o Buriti agiu rápido e nomeou Ronan Pereira Lima.