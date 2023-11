Cancelas devem ser obrigatórias

A medida tem como objetivo prevenir acidentes como o ocorrido na última sexta-feira, causando a morte de uma pessoa e ferindo outras cinco.

O distrital Joaquim Roriz Neto protocolou projeto de lei que determina a instalação de cancelas nos cruzamentos entre ferrovias e rodovias urbanas, em todo o Distrito Federal. A medida tem como objetivo prevenir acidentes como o ocorrido na última sexta-feira, causando a morte de uma pessoa e ferindo outras cinco.

“Não podemos permitir que tragédias como a de sexta-feira se repitam. O transporte ferroviário é comum em grandes metrópoles pelo mundo e, com ele, o uso de cancelas é uma realidade. Brasília é conhecida pela lei da faixa de pedestres, responsável por reduzir drasticamente o número de atropelamentos, um exemplo para o Brasil. Precisamos aprovar, com urgência, esta lei e evitarmos que mais famílias sofram com a dor precoce da perda por acidentes que poderiam ser evitados”, destacou Roriz Neto.