Câmara lembra 22 anos do Na Hora

Solenidade nesta quinta-feira, 13, a partir das 19h, na Câmara Legislativa celebra o 22º aniversário do Na Hora, Serviço de Atendimento Imediato ao Cidadão. A iniciativa do evento é do presidente da Câmara, distrital Wellington Luiz, e terá transmissão da TV Câmara Distrital (canal 9.3) e Youtube.

“O Na Hora, desde sua criação, tem se destacado pela eficiência e agilidade no atendimento aos cidadãos do Distrito Federal, oferecendo diversos serviços públicos em um único local, facilitando o acesso e a resolução de demandas da população”, disse o deputado.

À época, o governador era Joaquim Roriz. Para Wellington Luiz, a sessão solene será uma oportunidade de homenagear os servidores e colaboradores que, ao longo de mais de duas décadas, dedicaram-se a oferecer um atendimento de qualidade e garantir a satisfação dos cidadãos.